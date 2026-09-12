Teringat Musim Lalu, Coach Tavares Puji Kualitas Pemain PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga seru akan tersaji di pekan kedua BRI Super League yang mempertemukan tuan rumah Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu (13/9).

Hasil pertandingan besok penting bagi kedua kesebelasan karena hasil imbang didapat Persebaya dan PSIM di laga perdana mereka.

Persebaya Surabaya tertahan di kandang Bhayangkara Lampung FC, sementara PSIM Yogyakarta bermain imbang 1-1 saat menjamu Persita Tangerang.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa mereka tidak ingin kekalahan musim lalu terulang kembali.

"Saat itu kami kehilangan tiga poin setelah kebobolan pada menit-menit akhir. Kami tidak boleh melupakan pengalaman tersebut,” kata Tavares, Sabtu (12/9).

Kedua tim memiliki catatan saling mengalahkan yang ketat pada musim 2025/2026 lalu.

Pada putaran pertama Persebaya menang telak 3-0, tetapi PSIM membalas kekalahan dengan mengamankan skor 1-0 pada putaran kedua Super League berkat gol yang dicetak oleh Ezequiel Vidal.

Mantan pelatih PSM Makassar itu meminta anak asuhnya bekerja keras untuk mengamankan poin penuh.