PSS Sleman Gagal Raih Poin di Kandang, Pelatih dan Pemain Angkat Bicara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu PSS Sleman setelah kembali gagal mengamankan poin di kandang sendiri pada awal musim Super League 2026/2027, Sabtu sore (12/9).

Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, tim berjuluk Super Elang Jawa itu harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 1-3.

Hasil ini menambah tren negatif PSS Sleman yang sebelumnya juga menelan kekalahan 1-2 saat menjamu Bali United.

Memulai kompetisi dengan dua kekalahan beruntun tentu menjadi beban tersendiri bagi tim yang baru saja promosi ini.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra tidak memungkiri rasa kecewanya atas hasil minim yang didapatkan anak asuhnya di dua laga awal.

"Jika Anda melihat dua pertandingan awal, tentu saja kami tidak memiliki poin, itu mengecewakan. Kami semua sepakat tentang hal itu dan kami harus berbuat lebih baik. Tidak bagus untuk memulai musim, terutama ketika baru promosi, memulai dengan dua kekalahan," ujar Pieter Huistra seusai laga.

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Meski begitu, pelatih asal Belanda itu menolak untuk patah arang. Ia meyakini potensi yang dimiliki skuad Super Elja masih sangat besar untuk dibenahi pada laga-laga mendatang.

"Saya pikir ada cukup kualitas di tim. Kami akan memiliki banyak ruang untuk tumbuh," lanjutnya optimistis.