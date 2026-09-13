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Adaptasi Babak Kedua Jadi Kunci Sukses Madura United Tumbangkan PSS

Minggu, 13 September 2026 – 12:32 WIB
Adaptasi Babak Kedua Jadi Kunci Sukses Madura United Tumbangkan PSS - JPNN.com Jogja
Laga PSS Sleman vs Madura United. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Madura United FC melanjutkan tren positif pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 setelah menundukkan PSS Sleman 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9).

Kemenangan ini memantapkan posisi Laskar Sape Kerrab di papan atas klasemen dengan raihan enam poin sempurna dari dua laga.

Meski berhasil mengamankan tiga poin di markas lawan, pelatih Madura United Jose Gomes mengakui bahwa pertandingan tidak berjalan mudah sejak awal.

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PSS Sleman tampil menekan dan sempat menyulitkan barisan pertahanan Madura United di sepanjang babak pertama.

"Pertandingan tandang sore ini memang sulit. PSS Sleman punya tim dan dukungan bagus, tetapi kami punya strategi yang sudah disiapkan saat latihan, bagaimana kami cetak gol pada sore tadi," kata Jose Gomes.

Mengalami kebuntuan di babak pertama, Madura United langsung tampil menggebrak begitu turun minum.

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Gol cepat Dimitar Mitkov pada menit ke-46 dan disusul gol Juan Santacruz di menit ke-47 mengubah jalannya laga.

Memegang keunggulan cepat membuat Hugo Gomes dan kawan-kawan mampu mendikte alur permainan serta mengontrol tempo pertandingan hingga selesai.

Madura United sukses menumbangkan PSS Sleman berkat kesabaran dan adaptasi pada babak kedua.
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TAGS   Madura United PSS Sleman PSS Sleman vs Madura United super league 2026/2027

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