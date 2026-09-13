Lihat, Seperti Ini Trofi FIFA ASEAN Cup 2026, Didatangkan Langsung dari Swiss

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 akhirnya resmi diperlihatkan kepada publik dalam ajang Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JCC) pada Jumat (11/9).

Piala megah yang didatangkan langsung oleh FIFA dari markas utamanya di Zurich, Swiss ini tiba di Jakarta pada Kamis (10/9) dan langsung dipamerkan di area Booth FIFA.

Sesi perkenalan trofi ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajaran perwakilan dari FIFA, di antaranya Lavin Vignesh (FIFA Lead Regional Office), Karan Mirchandani (FIFA MA Development Manager), Chen Jun (FIFA Senior MA Development Manager), dan Simon Toselli (FIFA Women’s Football Regional Lead Asia).

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Tiga legenda Timnas Indonesia, yaitu Ismed Sofyan, Gendut Doni, dan Zaenal Arief, turut memeriahkan acara tersebut.

Dalam sambutannya, Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan FIFA yang kembali menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional.

"Terima kasih Presiden FIFA Gianni Infantino. Indonesia kembali dipercaya jadi tuan rumah, kali ini bernama FIFA ASEAN Cup 2026. Sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ini kehormatan untuk kami. Saya mengharapkan seluruh stakeholder sepak bola bisa bersatu mendukung FIFA ASEAN Cup," ujar Erick Thohir.

Ia juga menegaskan bahwa turnamen ini menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk meraih gelar juara melalui persatuan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sepak bola di tanah air.

Turnamen Perdana dan Pembagian Divisi

FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara yang baru pertama kali digelar.