Drama Jual Beli Serangan dan Kartu Merah Mewarnai Laga Persebaya Vs PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persebaya Surabaya sukses mengamankan tiga poin penuh seusai menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta dalam laga pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu malam (13/9), gol penentu kemenangan Bajol Ijo dicetak oleh Alex Martins pada menit ke-81.

Kemenangan ini membawa skuad asuhan Bernardo Tavares merangsek ke posisi ketujuh klasemen sementara dengan koleksi empat poin, sementara PSIM tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan satu poin.

Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Persebaya langsung menekan sejak awal.

Peluang emas pertama tercipta pada menit ke-4 lewat kemelut yang dimanfaatkan Miguel Pereira, meski sepakannya masih dapat diredam kiper PSIM Cahya Supriadi.

PSIM bukan tanpa perlawanan. Anak asuh Jean-Paul van Gastel membalas lewat tendangan jarak jauh Pulga Vidal pada menit ke-28, tetapi Ernando Ari tampil sigap menjaga gawang tuan rumah.

Jelang turun minum, tensi pertandingan meningkat pesat. Pada menit ke-44 sundulan Van der Avert membentur mistar gawang Persebaya.

Satu menit kemudian eksekusi tendangan bebas Francisco Rivera mengenai barisan pagar hidup dan memantul keras menghantam tiang gawang PSIM. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga jeda babak pertama.

Kartu Merah dan Gol Penentu

Petaka menghampiri Laskar Mataram di awal babak kedua. Pemain tengah PSIM Adrian Purzycki diganjar kartu merah langsung pada menit ke-50 akibat menjegal Toni Firmansyah di area berbahaya.