JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Drama Jual Beli Serangan dan Kartu Merah Mewarnai Laga Persebaya Vs PSIM

Drama Jual Beli Serangan dan Kartu Merah Mewarnai Laga Persebaya Vs PSIM

Senin, 14 September 2026 – 09:36 WIB
Drama Jual Beli Serangan dan Kartu Merah Mewarnai Laga Persebaya Vs PSIM - JPNN.com Jogja
Laga Persebaya vs PSIM. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persebaya Surabaya sukses mengamankan tiga poin penuh seusai menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta dalam laga pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu malam (13/9), gol penentu kemenangan Bajol Ijo dicetak oleh Alex Martins pada menit ke-81.

Kemenangan ini membawa skuad asuhan Bernardo Tavares merangsek ke posisi ketujuh klasemen sementara dengan koleksi empat poin, sementara PSIM tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan satu poin.

Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Persebaya langsung menekan sejak awal.

Baca Juga:

Peluang emas pertama tercipta pada menit ke-4 lewat kemelut yang dimanfaatkan Miguel Pereira, meski sepakannya masih dapat diredam kiper PSIM Cahya Supriadi.

PSIM bukan tanpa perlawanan. Anak asuh Jean-Paul van Gastel membalas lewat tendangan jarak jauh Pulga Vidal pada menit ke-28, tetapi Ernando Ari tampil sigap menjaga gawang tuan rumah.

Jelang turun minum, tensi pertandingan meningkat pesat. Pada menit ke-44 sundulan Van der Avert membentur mistar gawang Persebaya.

Baca Juga:

Satu menit kemudian eksekusi tendangan bebas Francisco Rivera mengenai barisan pagar hidup dan memantul keras menghantam tiang gawang PSIM. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga jeda babak pertama.

Kartu Merah dan Gol Penentu
Petaka menghampiri Laskar Mataram di awal babak kedua. Pemain tengah PSIM Adrian Purzycki diganjar kartu merah langsung pada menit ke-50 akibat menjegal Toni Firmansyah di area berbahaya.

Persebaya dan PSIM Yogyakarta saling mengancam lewat peluang-peluang yang mereka ciptakan. Tuan rumah akhirnya bisa mengunci kemenangan lewat gol tunggal.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta psim jogja Persebaya PSIM vs Persebaya super league 2026/2027

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU