Persebaya Akui Ketangguhan PSIM, Lawan 10 Pemain Pun Sulit

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persebaya Surabaya harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan tiga poin penuh pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027 melawan PSIM Yogyakarta.

Bertanding di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (13/9) malam, Bajol Ijo menang tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta yang bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua.

Gol tunggal penentu kemenangan Persebaya dicetak oleh penyerang Alex Martins pada menit ke-81 melalui sundulan terukur.

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Kemenangan ini membawa skuad asuhan Bernardo Tavares merangsek ke posisi ketujuh klasemen Super League dengan empat poin, sementara PSIM tertahan di peringkat ke-12 dengan koleksi satu poin.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui timnya mengalami kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan setelah pemain tengah PSIM Adrian Purzycki diganjar kartu merah langsung pada menit ke-50 akibat menjegal Toni Firmansyah.

"Kadang-kadang jauh lebih sulit bermain 11 lawan 10 karena tim yang kekurangan pemain akan menutup ruang dan fokus bertahan total," kata Bernardo dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Meski harus bersusah payah membongkar parkir bus Laskar Mataram, pelatih asal Portugal itu menilai timnya sangat layak menang karena tampil mendominasi dan menciptakan lebih banyak peluang.

Bernardo juga memberikan apresiasi khusus kepada Alex Martins yang tetap tampil maksimal meski belum pulih 100 persen dari cedera.