John Herdman Ungkap Target Timnas di FIFA ASEAN Cup 2026, Ada Janji Terselip

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda akan tampil habis-habisan dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan bergulir pada 24 September hingga 5 Oktober mendatang.

Janji tersebut disampaikan Herdman saat menghadiri acara pengumuman pemegang hak siar turnamen di SCTV Tower, Jakarta, pada Senin (14/9).

Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban sang juru taktik atas harapan tinggi suporter setelah kegagalan tim Garuda pada ajang Piala AFF bulan lalu.

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Herdman menekankan bahwa jaminan terbaik yang bisa diberikan tim kepada para pendukung adalah komitmen penuh dan kerja keras.

"Saya rasa kami harus berjanji bahwa kami akan memberikan segala yang kami miliki. Hanya itu satu-satunya hal yang bisa kami janjikan kepada para penggemar," ujar Herdman.

Ia menambahkan bahwa hasil akhir sulit diprediksi secara pasti.

"Anda tidak bisa menjanjikan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tidak bisa mengendalikan dewi fortuna sepak bola, Anda tidak bisa mengendalikan keputusan wasit. Yang bisa Anda kendalikan adalah usaha Anda, fokus Anda, dan komitmen Anda. Itulah yang akan dikendalikan oleh para pemain kami sepanjang turnamen ini," tegas mantan pelatih Timnas Kanada tersebut.

Meski demikian, Herdman memastikan ambisi Timnas Indonesia tetap tertuju pada podium tertinggi.