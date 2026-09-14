Pemain yang Terancam Absen di FIFA ASEAN Cup 2026, Salah Satunya Sosok Penting

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persiapan Timnas Indonesia menjelang gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 terganggu oleh gelombang cedera pemain.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi daftar skuad, tetapi terhalang oleh kondisi sejumlah pilar utama, termasuk sang kapten dan pemain paling penting di lini pertahanan Jay Idzes.

Jay Idzes mengalami masalah pada paha kirinya saat membela Sassuolo memetik kemenangan dramatis 3-2 atas Juventus di Liga Italia, Minggu malam (13/9).

Bek tangguh tersebut terpaksa ditarik keluar pada menit ke-81 oleh pelatih Alberto Aquilani dan digantikan oleh Duje Caleta-Car.

"Kami sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas, tetapi beberapa cedera dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kendala. Kami perlu mengevaluasi situasi dua atau tiga pemain dari akhir pekan kemarin sebelum memfinalisasikannya," ujar Herdman dalam acara pengumuman pemegang hak siar turnamen di SCTV Tower, Jakarta, Senin (14/9).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Indonesia dipastikan tampil tanpa tiga pemain pilar yang merumput di luar negeri akibat cedera, yakni Mees Hilgers, Adrian Wibowo, dan Miliano Jonathans.

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Krisis pemain kian terasa setelah gelandang Marselino Ferdinan juga berpotensi absen.

Marselino masih dalam proses pemulihan setelah baru saja merampungkan operasi cedera lutut di Spanyol pada bulan lalu.