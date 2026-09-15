Dimitar Mitkov dan Kolektivitas Madura United jadi Ancaman Bagi PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ancaman nyata membayangi PSIM Yogyakarta menjelang laga tandang pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 melawan Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat malam (18/9).

Laskar Sape Kerrab tampil meledak seusai menyapu bersih dua laga pembuka berkat ketajaman striker anyar Dimitar Mitkov dan kolektivitas tim yang makin solid.

Madura United terus mematangkan taktik sejak menggelar sesi latihan di Stadion Gelora Bangkalan pada Senin (14/9).

Skuad Laskar Sape Kerrab mengantongi modal kepercayaan diri tinggi setelah sukses mengalahkan Persijap Jepara 2-0 serta membungkam PSS Sleman dengan skor 3-1.

Kunci performa impresif Madura United bersumber dari adaptasi kilat Dimitar Mitkov.

Bomber asal Bulgaria bernomor punggung 9 itu kini bertengger di puncak daftar pencetak gol sementara BRI Super League dengan raihan empat gol hanya dari dua laga awal.

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Mitkov mengungkapkan bahwa proses pembentukan chemistry di dalam tim berjalan sangat cepat berkat kualitas individu para pemain pendukung, termasuk gelandang Hugo Gomes.

"Saya tahu di skuad kami punya banyak pemain sangat bagus dan sangat berkualitas. Saya pikir setiap pertandingan chemistry-nya akan terus membaik," ujar Mitkov.