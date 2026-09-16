Yang Perlu Diketahui Tentang FIFA ASEAN Cup 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gebrakan baru hadir di panggung sepak bola Asia Tenggara. FIFA secara resmi meluncurkan turnamen edisi perdana bertajuk FIFA ASEAN Cup 2026.

Kompetisi regional yang masuk dalam Kalender Internasional FIFA ini akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026, melibatkan sebelas negara anggota ASEAN serta tiga tim undangan.

Format turnamen ini menggunakan sistem dua divisi yang berjalan secara paralel dan melahirkan juara di masing-masing divisi.

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Division 1 (Premier Division), sedangkan Hong Kong memegang peran sebagai tuan rumah Division 2 (Challenge Division).

Divisi 1 akan diikuti delapan tim unggulan yang bertanding pada 25 September hingga 5 Oktober 2026 di dua stadion legendaris tanah air, yaitu:

- Grup A (SUGBK, Jakarta): Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.

- Grup B (Stadion Si Jalak Harupat, Bandung): Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

Sedangkan divisi 2 diikuti enam tim yang berlaga pada 24 September hingga 3 Oktober 2026 di Kai Tak Sports Park dan Mong Kok Stadium: