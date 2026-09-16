Suporter PSIM dan PSS Sleman Berikrar Jaga Kekondusifan di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wadah suporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta menandatangani komitmen bersama untuk menjaga kekondusifan pertandingan di BRI Super League. Pertemuan yang diinisiasi Polda DIY tersebut digelar pada Rabu (16/9).

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan kelompok suporter PSIM Yogyakarta The Maident dan Brajamusti serta kelompok suporter PSS Sleman BCS dan Slemania.

Selain itu, turut hadir Bupati Sleman Harda Kiswaya dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

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Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan komitmen ini diharapkan dapat berjalan sesuai kesepakatan bersama.

"Kegiatan ini tentunya diharapkan dapat berjalan sesuai harapan kami. Menjadi hal baik untuk mengawali pertandingan kedua tim," katanya.

Perwakilan suporter The Maident Rendy Agung mengatakan mereka komitmen menjaga kekondusifan sesuai komitmen yang telah ditandatangani.

"Kami akan menjaga beberapa arus bawah kami agar tetap kondusif di musim ini dan kami buktikan sepak bola adalah pemersatu bangsa," katanya.

Wakil Ketua Slemania Tato Indarto juga menyatakan hal serupa, bahwa mereka akan menjalankan kesepakatan yang telah ditandatangani.