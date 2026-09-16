Kalah Beruntun, Bupati Sleman Menyentil Manajemen PSS

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman mengawali Super League 2026/2027 dengan hasil pertandingan yang tidak memuaskan.

Klub kebanggaan warga Sleman itu menelan dua kali kekalahan sehingga kini berada di papan bawah klasemen sementara.

Pada laga perdana Laskar Sembada takluk 1-2 di kandang Bali United, sementara pertandingan kedua di kandang sendiri juga kalah 1-3 atas tamunya Madura United.

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Bupati Sleman Harda Kiswaya mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Dia mengingatkan manajemen PSS Sleman agar lebih serius dalam mengarungi kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia.

Oleh karena itu, Harda berencana bertemu dengan petinggi PSS Sleman untuk membahas banyak hal, terutama performa tim pada awal musim.

“Ya, prestasi (yang mau dibahas). Enggak ada yang lain lagi. Jangan sampai kalahan," katanya.

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Menurut Harda, fans PSS Sleman juga kecewa dengan hasil minor yang didapatkan oleh tim kebanggaan mereka.

"Karena saking cintanya, saking senangnya. Kalau klubnya kalah, pasti enggak mau," ucapnya.