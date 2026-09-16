Hasto dan Harda Sepakat, Suporter Harus Damai di Tengah Rivalitas Sekota

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Sleman Harda Kiswaya hadir dalam acara penandatanganan komitmen bersama suporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman di Mapolda DIY pada Rabu (16/9).

Kedua kesebelasan itu nantinya akan saling berhadapan di kompetisi Super League musim 2026/2027.

Pertemuan pertama kedua tim dijadwalkan pada 10 Desember 2026 di Stadion Sultan Agung Bantul.

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Sedangkan laga kedua akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman pada 20 Februari 2027.

Oleh karena itu, Polda DIY menginisiasi pertemuan basis suporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta untuk meredam potensi konflik karena rivalitas sekota.

"Harapannya, ini menjadi awal yang baik bagi kedua tim dan seluruh suporter untuk menjaga kekondusifan di setiap pertandingan," kata Hasto Wardoyo.

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Hasto mengaku paham dengan rivalitas kedua tim. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa persaingan harus tetap berada dalam koridor sportivitas.

"Kesepakatan ini tidak hanya dari suporter, tetapi juga dari manajemen klub dan panitia penyelenggara," katanya.