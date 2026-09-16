JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Hasto dan Harda Sepakat, Suporter Harus Damai di Tengah Rivalitas Sekota

Hasto dan Harda Sepakat, Suporter Harus Damai di Tengah Rivalitas Sekota

Rabu, 16 September 2026 – 19:45 WIB
Hasto dan Harda Sepakat, Suporter Harus Damai di Tengah Rivalitas Sekota - JPNN.com Jogja
Bupati Sleman Harda Kiswaya (kiri) dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (kanan) hadir di Mapolda DIY, Rabu (16/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Sleman Harda Kiswaya hadir dalam acara penandatanganan komitmen bersama suporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman di Mapolda DIY pada Rabu (16/9).

Kedua kesebelasan itu nantinya akan saling berhadapan di kompetisi Super League musim 2026/2027.

Pertemuan pertama kedua tim dijadwalkan pada 10 Desember 2026 di Stadion Sultan Agung Bantul.

Baca Juga:

Sedangkan laga kedua akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman pada 20 Februari 2027.

Oleh karena itu, Polda DIY menginisiasi pertemuan basis suporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta untuk meredam potensi konflik karena rivalitas sekota.

"Harapannya, ini menjadi awal yang baik bagi kedua tim dan seluruh suporter untuk menjaga kekondusifan di setiap pertandingan," kata Hasto Wardoyo.

Baca Juga:

Hasto mengaku paham dengan rivalitas kedua tim. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa persaingan harus tetap berada dalam koridor sportivitas.

"Kesepakatan ini tidak hanya dari suporter, tetapi juga dari manajemen klub dan panitia penyelenggara," katanya.

Suporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta diminta untuk tetap berada dalam koridor sportivitas meski kedua tim akan berhadapan langsung musim ini.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman PSIM Yogyakarta suporter Hasto Wardoyo harda kiswaya bupati sleman wali kota yogyakarta psim jogja psim hari ini super league 2026/2027

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU