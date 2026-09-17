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PSIM Yogyakarta Siap Melawan Madura United yang Lagi On Fire

Kamis, 17 September 2026 – 13:30 WIB
PSIM Yogyakarta Siap Melawan Madura United yang Lagi On Fire - JPNN.com Jogja
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel dan pemain Riyanto Abiyoso, Kamis (17/9). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menghadapi laga berat saat bertandang ke markas Madura United FC dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 pada Jumat malam (18/9).

Setelah takluk dari Persebaya Surabaya, PSIM Yogyakarta kembali bertemu tim asal Jawa Timur lainnya yang sedang on fire.

Tim tuan rumah telah menyapu bersih dua pertandingan pembuka Super League sehingga kini kokoh di papan atas klasemen sementara.

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Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel mengatakan telah menganalisis lawannya dengan menonton ulang pertandingan yang sudah dimainkan Madura United.

"Kami melihat kekuatan atau kelemahannya. Kami komparasikan untuk melihat celah di sana," kata van Gastel.

Menurut pelatih berpaspor Belanda itu, PSIM telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Madura United.

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Van Gastel menilai Madura United memulai kompetisi dengan baik dan memiliki pemain-pemain baru yang lebih bagus dibandingkan musim sebelumnya.

Pemain PSIM Riyanto Abiyoso mengatakan rekan-rekannya datang dengan harapan bisa menampilkan permainan terbaik.

PSIM Yogyakarta akan melawan Madura United yang memulai kompetisi dengan dua kemenangan beruntun. Coach van Gastel menegaskan kesiapannya.
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TAGS   PSIM Yogyakarta psim jogja Madura United Jean-Paul Van Gastel bri super league psim vs madura united super league 2026/2027

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