Dewa United On Fire, PSS Sleman Hadapi Ujian Berat di Banten

jogja.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman bakal menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada lanjutan BRI Super League 2026/27.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, pada Minggu (20/9) itu mempertemukan dua tim dengan kondisi performa yang saling bertolak belakang.

Super Elang Jawa datang ke laga ini dengan tekanan besar lantaran belum berhasil meraih satu pun poin dalam dua pertandingan pembuka musim ini.

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Di sisi lain, sang calon lawan tengah diliputi momentum positif usai mencuri kemenangan tandang yang meyakinkan atas Borneo FC Samarinda.

Dalam laga pekan kelima yang dimajukan pada Rabu (16/9/2026) sore di Stadion Segiri, Dewa United sukses menundukkan tuan rumah dengan skor 3-1.

Dewa United tampil agresif sejak awal dan memimpin lebih dahulu melalui gol Johnathan Pereira pada menit ke-14, sebelum disamakan oleh sepakan Ikhsan Nul Zikrak pada menit ke-48.

Momentum kemenangan Banten Warriors hadir pada masa tambahan waktu babak kedua.

Denilson Junior menjadi pahlawan dengan mencetak dua gol beruntun, masing-masing lewat eksekusi penalti pada menit ke-90+1 dan memanfaatkan miskomunikasi lini belakang lawan pada menit ke-90+5.