Madura United Bermain Bagus, Van Gastel Intip Celahnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menegaskan kesiapan penuh menjelang laga sengit pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.

Tim berjuluk Laskar Mataram itu dijadwalkan menjajal kekuatan tuan rumah Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) pukul 19.00 WIB.

Menatap duel yang diprediksi berjalan ketat, pelatih kepala PSIM Jean-Paul van Gastel mengungkapkan persiapan timnya berjalan mulus.

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Keputusan manajemen untuk menetap dan memusatkan latihan di Surabaya pascamenghadapi Persebaya dinilai menjadi langkah taktis yang ideal.

"Dalam waktu lima hari kami punya dua pertandingan. Pertandingan melawan Madura United dan Persebaya lokasinya berdekatan. Jadi, manajemen bisa mengatur agar kami tidak perlu kembali ke Yogyakarta. Menurut saya itu hal yang sangat positif," ujar pelatih berpaspor Belanda tersebut.

Van Gastel menambahkan tim pelatih telah membedah peta kekuatan lawan secara mendalam.

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Selain mengevaluasi catatan dari laga sebelumnya, ia juga secara cermat mengintip celah dan potensi kelemahan Laskar Sape Kerrab.

"Kami menonton kembali pertandingan melawan Persebaya, lalu menganalisis laga-laga Madura United. Apa saja kelemahan dan kekuatan mereka dibandingkan dengan tim kami. Jadi, persiapannya berjalan sangat baik," jelasnya.