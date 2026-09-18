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Abi Bidik 3 Poin di Kandang Madura United untuk Jawab Kepercayaan Pelatih

Jumat, 18 September 2026 – 15:30 WIB
Abi Bidik 3 Poin di Kandang Madura United untuk Jawab Kepercayaan Pelatih - JPNN.com Jogja
Pemain PSIM Yogyakarta Riyatno Abiyoso (kanan) bertekad meraih tiga poin di kandang Madura United. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hasil sekali imbang dan sekali kalah yang diraih PSIM Yogyakarta pada dua laga awal BRI Super League 2026/27 menjadi pemicu motivasi bagi sang winger Riyatno Abiyoso.

Pemain yang akrab disapa Abi itu bertekad tampil maksimal demi membawa Laskar Mataram mengamankan kemenangan perdana saat bertandang ke markas Madura United FC.

PSIM dijadwalkan menantang Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Jumat (18/9) pukul 19.00 WIB.

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"Kami datang dengan motivasi baru dan kami akan mencoba yang terbaik untuk meraih poin di kandang Madura United," tegas Abi.

Dalam dua laga pembuka musim ini, pelatih kepala Jean-Paul van Gastel selalu mempercayakan posisi starter kepada Abi.

Pada pekan pertama saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung Bantul ia berlaga selama 67 menit, sementara pada pekan kedua kontra Persebaya di Surabaya Abi tampil selama 86 menit.

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Kepercayaan penuh dari sang pelatih tidak dijadikannya sebagai beban, melainkan pemantik semangat untuk memberikan performa terbaik di lapangan.

"Dua pertandingan ini selalu diberi kepercayaan. Bagi saya itu bukan beban, justru untuk saya bisa bekerja lebih keras lagi dan menampilkan sebaik mungkin di lapangan untuk menjawab kepercayaan dari pelatih kepala dan sebisa mungkin saya membantu tim untuk bermain lebih baik lagi," ujarnya.

Winger PSIM Yogyakarta Riyatno Abiyoso bertekad untuk mengamankan tiga poin di kandang Madura United untuk menjawab kepercayaan pelatih.
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TAGS   PSIM Yogyakarta psim jogja psim hari ini riyatno abiyoso psim vs madura united super league 2026/2027

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