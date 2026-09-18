Suporter PSIM Dilarang Datang Langsung ke Markas Madura United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Suporter PSIM Yogyakarta dipastikan tidak dapat memberikan dukungan langsung dari tribun penonton saat Laskar Mataram melakoni laga tandang melawan Madura United pada laga Pekan Ke-3 Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamellingan, Pamekasan, Jumat (18/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Keputusan larangan hadir bagi suporter tim tamu tertuang dalam surat resmi panitia pelaksana pertandingan Madura United bernomor 202/MOC/MUFC/IX/2026 tertanggal 15 September 2026.

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Panitia pelaksana menegaskan bahwa pendukung PSIM Yogyakarta dilarang hadir dan memasuki area stadion.

Langkah ini diambil setelah memperhatikan hasil rapat internal Match Organizing Committee (MOC) bersama Polres Pamekasan, serta mengacu pada Regulasi Super League 2026/2027 Pasal 5 Ayat 7a dan 7b mengenai aturan teknis serta kajian risiko keamanan kehadiran suporter tim tamu di masa transisi transformasi sepak bola nasional.

Menanggapi ketetapan tersebut, manajemen PSIM Yogyakarta melalui pernyataan resminya meminta seluruh basis pendukung Laskar Mataram untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan panitia lokal dan pihak kepolisian.

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Pihak klub menggarisbawahi bahwa kebijakan ini tidak memengaruhi hubungan baik antar-kelompok suporter kedua tim.

"Hubungan antara suporter PSIM Jogja dan Madura United tetap terjalin sangat baik dan penuh dengan rasa saling menghormati. Keputusan ini murni merupakan bentuk kepatuhan bersama terhadap instruksi dan regulasi pengamanan dari pihak keamanan setempat," tulis PSIM di akun media sosial resmi mereka, @psimjogja_official.