Madura United Incar 3 poin, Ardi Idrus Ajak Suporter Lorengkan Stadion

jogja.jpnn.com, PAMEKASAN - Bek sayap Madura United FC Ardi Idrus mengobarkan semangat tinggi menjelang laga pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Jumat (18/9) malam pukul 19.00 WIB, Ardi bertekad menyapu bersih tiga poin sekaligus mengajak seluruh suporter untuk datang dan memadati tribun.

Madura United mengawali musim ini dengan modal berharga lewat dua kemenangan beruntun.

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Modal impresif tersebut membuat Laskar Sape Kerrab makin percaya diri menatap laga kandang.

"Sepekan ini, kami sudah persiapan bagus. Saya optimistis besok bisa dapat tiga poin di rumah kami sendiri," tegas Ardi Idrus saat memberikan keterangan kepada media, Kamis (17/9).

Laga ini juga mengusung misi revans bagi Madura United. Pada pertemuan musim lalu di lokasi yang sama, Laskar Sape Kerrab harus mengakui keunggulan lawan setelah takluk tiga gol tanpa balas dari PSIM Yogyakarta.

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Guna memuluskan target amunisi balas dendam tersebut, mantan pemain Persib Bandung itu secara khusus meminta kehadiran para pendukung setia di stadion.

Atmosfer riuh dan gemuruh warna khas Madura United di tribun dinilai menjadi bahan bakar utama para pemain saat bertanding.