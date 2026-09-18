Comeback Dramatis, Madura United Melesat ke Puncak Klasemen

jogja.jpnn.com, MADURA - Madura United FC sukses mencatat aksi comeback dramatis saat melawan PSIM Yogyakarta pada Jumat malam (18/9).

Pada laga pekan ke-3 Super League 2026/2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Jawa Timur, itu tuan rumah menang dengan skor 2-1.

Laskar Mataram sebenarnya sempat mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat babak pertama.

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Pada menit ke-15, memanfaatkan umpan terukur dari E. Vidal, Nermen Haljeta melepaskan eksekusi akurat yang gagal dibendung kiper Madura United Angga Saputra.

Skor 1-0 untuk keunggulan PSIM bertahan hingga turun minum, berkat kokohnya barisan pertahanan mereka yang meredam gempuran Laskar Sape Kerrap sekaligus melancarkan serangan balik berbahaya.

Gelombang tekanan tuan rumah baru membuahkan hasil di paruh kedua. Kebuntuan Madura United pecah pada menit ke-71 setelah Mendonca sukses membobol gawang PSIM dan mengubah skor menjadi 1-1.

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Tak butuh waktu lama, hanya berselang dua menit tepatnya pada menit ke-73, Freitas mencetak gol kedua bagi Laskar Sape Kerrap.

Keunggulan 2-1 tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.