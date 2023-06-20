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Inilah Para Pemain Timnas Indonesia yang Akan Berjuang di FIFA ASEAN Cup 2026

Sabtu, 19 September 2026 – 01:22 WIB
Inilah Para Pemain Timnas Indonesia yang Akan Berjuang di FIFA ASEAN Cup 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Timnas Indonesia akan bersaing dengan Singapura dan Malaysia dalam grup A FIFA ASEAN Cup 2026 . Foto: PSSI.org

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Skuad Garuda siap berjuang di turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi memanggil 23 pemain pilihan untuk mengarungi kompetisi bergengsi Asia Tenggara yang bakal berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang.

Dalam turnamen kali ini, komposisi Timnas Indonesia tampil solid dengan memadukan pilar-pilar yang berkompetisi di Eropa serta deretan pemain berbakat dari klub-klub dalam negeri.

Kehadiran nama-nama tangguh seperti Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, hingga Ole Romeny dipastikan menjadi modal penting dalam menambah kedalaman skuad.

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Selain legiun abroad, deretan pilar yang berlaga di kompetisi domestik juga turut dipanggil.

Beberapa di antaranya seperti Rayhan Hannan, Egy Maulana Vikri, dan Dony Tri Pamungkas kembali dipercaya untuk bekerja sama setelah sebelumnya sempat berjuang bersama di ajang ASEAN Championship.

Sebagai tuan rumah, Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan fase grup skuad Garuda akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Perjuangan Indonesia akan dimulai pada laga pembuka melawan Singapura pada 25 September 2026.

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Berikut ini daftar 23 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026:

Penjaga Gawang
Emil Audero (Rayo Vallecano)
Maarten Paes (AFC Ajax)
Nadeo Argawinata (Persija Jakarta)

Berikut ini daftar 23 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka akan berjuang untuk mendapatkan trofi perdana turnamen ASEAN.
Sumber pssi.org
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TAGS   Timnas Indonesia fifa asean cup fifa asean cup 2026 trofi fifa asean cup pemain timnas indonesia

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