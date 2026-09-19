Kalah di Kandang Madura United, Pelatih PSIM Menyesal Banyak Peluang Gol Terbuang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali menelan kekalahan pada pekan ketiga Super League 2026/2026 di kandang Madura United pada Jumat malam (18/9).

Ze Valente dan kawan-kawan dipaksa menyerah oleh tuan rumah dengan skor 1-2.

PSIM Yogyakarta sempat unggul terlebih dahulu pada babak pertama lewat gol Nermin Haljeta. Laskar Mataram kemudian kecolongan dua gol di babak kedua.

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Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyoroti beberapa peluang timnya yang gagal dikonversikan menjadi gol.

“Seharusnya kami bisa menentukan hasil laga ini pada babak pertama karena kami menciptakan beberapa peluang yang seharusnya membuat tim unggul lebih jauh,” katanya.

Pelatih asal Belanda itu menilai anak asuhnya melakukan sejumlah kesalahan teknis dalam pertandingan tersebut.

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“Kami membuat banyak kesalahan teknis yang tidak terjadi pada babak pertama. Seharusnya kami bisa menuntaskan pertandingan sejak babak pertama," ujar van Gastel.

Hasil ini menjadi kekalahan kedua beruntun PSIM di awal musim kompetisi Super League.