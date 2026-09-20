Incar Poin Perdana, PSS Sleman Berambisi Bangkit di Markas Dewa United

jogja.jpnn.com, SERANG - Sesaat lagi PSS Sleman akan memulai laga tandang melawan Dewa United di Banten International Stadium, Serang.

Laskar Sembada sudah melakukan berbagai persiapan untuk membawa pulang poin perdana di kompetisi Super League 2026/2027.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengungkapkan bahwa program persiapan tim secara keseluruhan berjalan optimal.

Kendati demikian, ia menyoroti sejumlah dinamika dan situasi baru pada musim kompetisi kali ini, salah satunya ditiadakannya agenda latihan resmi (official training) sebelum laga.

"Persiapannya berjalan dengan baik. Memang ada situasi yang berbeda di musim ini, yaitu tidak ada agenda latihan resmi. Jadi, banyak klub harus lebih kreatif dan melakukan improvisasi untuk mengatasinya," ujar Pieter dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan, Sabtu malam (19/9).

Pieter menegaskan pentingnya adaptasi cepat dalam menyiasati tantangan teknis tersebut agar kondisi dan kesiapan fisik para pemain tetap berada pada level tertinggi.

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"Kami juga harus melakukan hal yang sama dan menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Mungkin ini bukan sesuatu yang ideal, tetapi kami harus bisa mengatasinya. Selebihnya, persiapannya seperti biasa, yaitu mempelajari tim yang akan kami hadapi dan melakukan semua hal yang diperlukan untuk pertandingan," tambahnya.

Mengawali musim tanpa perolehan poin dari dua laga pembuka membuat laga di Serang menjadi momentum krusial bagi skuad Super Elang Jawa.