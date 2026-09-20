Dewa United ke Puncak Klasemen, PSS Sleman Masih Nol Poin

jogja.jpnn.com, SERANG - Dewa United sukses mengamankan posisi puncak klasemen sementara Super League 2026/27 seusai membekuk PSS Sleman dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan keempat yang berlangsung di Banten International Stadium, Minggu (20/9).

Dua gol kemenangan tim tuan rumah masing-masing dilesakkan oleh Taisei Marukawa dan Carlos Iury.

Sedangkan PSS Sleman hanya mampu menipiskan jarak lewat gol hiburan dari Christophe Nduwarugira.

Hasil positif ini membuat Dewa United kini mengantongi sepuluh poin dari empat laga (3 menang, 1 imbang) dan berhak bertengger di posisi teratas.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat PSS Sleman belum bisa keluar dari papan bawah karena belum mampu mengemas satu poin pun dari tiga pertandingan yang telah dilakoni.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit kick-off ditiupkan, Dewa United langsung tampil agresif dan mengambil inisiatif serangan.

Skuad berjuluk Tangsel Warriors itu terus menggempur lini pertahanan PSS Sleman. Namun, kedisiplinan barisan belakang Super Elang Jawa membuat babak pertama berakhir tanpa gol.

Memasuki paruh kedua, intensitas serangan Dewa United akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-49. Berawal dari skema serangan cepat, Taisei Marukawa berhasil membobol gawang lawan sekaligus mengubah skor menjadi 1-0.