JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Merasa Tak Beruntung, Pieter Huistra: PSS Sleman Layak Imbang di Kandang Dewa United

Merasa Tak Beruntung, Pieter Huistra: PSS Sleman Layak Imbang di Kandang Dewa United

Minggu, 20 September 2026 – 22:15 WIB
Merasa Tak Beruntung, Pieter Huistra: PSS Sleman Layak Imbang di Kandang Dewa United - JPNN.com Jogja
Pertandingan Dewa United vs PSS Sleman. Foto: IG / @psssleman.id

jogja.jpnn.com, SERANG - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra tak bisa menyembunyikan rasa kecewa seusai timnya dipaksa bertekuk lutut 1-2 dari Dewa United pada laga pekan ketiga Super League 2026/27 di Banten International Stadium, Minggu sore (20/9).

Juru taktik asal Belanda itu menilai hasil imbang seharusnya menjadi cerminan yang lebih adil bagi kedua tim.

Dalam laga tersebut, PSS Sleman sempat tertinggal dua gol lebih dahulu lewat aksi Taisei Marukawa (49') dan Carlos Iury (58').

Baca Juga:

Laskar Sembada sempat menipiskan ketertinggalan melalui gol Christophe Nduwarugira pada menit ke-72, tetapi gagal mencetak gol penyeimbang hingga laga usai.

Dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan, Pieter Huistra menyebut anak asuhnya hanya kurang beruntung di momen-momen krusial.

"Pertandingan seperti ini cukup seimbang, di mana satu atau dua momen kecil membuat perbedaan besar. Saya pikir hari ini kami sedikit tidak beruntung dengan dua gol yang bersarang ke gawang kami," ujar Pieter.

Baca Juga:

Coach Pieter mengatakan mereka berusaha untuk menyamakan kedudukan sampai detik-detik terakhir pertandingan.

"Kami sendiri punya beberapa peluang di akhir laga untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Menurut saya akan menjadi cerminan pertandingan yang lebih adil," tambahnya.

PSS Sleman belum mampu meraih poin hingga pekan ketiga Super League. Coach Pieter Huistra menyebut timnya kurang beruntung di Banten.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSS Sleman pss sleman hari ini pss sleman vs dewa united dewa United pieter huistra super league 2026/2027

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU