Sempat Hilang Kendali, Dewa United Harus Kerja Ekstra Keras Menundukkan PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SERANG - Dewa United sukses mengamankan posisi puncak klasemen sementara Super League 2026/27 seusai membekuk PSS Sleman dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan keempat di Banten International Stadium, Minggu sore (20/9).

Kendati berhasil mengamankan tiga poin penuh, Tangsel Warriors harus melalui perjuangan ekstra berat dan sempat kehilangan kendali permainan di babak kedua.

Dewa United kini mengantongi sepuluh poin dari empat laga dan berhak bertengger di posisi teratas.

Di sisi lain, kekalahan ini memperpanjang tren negatif PSS Sleman yang belum mampu mengemas satu poin pun dari tiga pertandingan yang telah dilakoni.

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Dewa United langsung tampil agresif dan mengambil inisiatif serangan.

Skuad Tangsel Warriors terus menggempur lini pertahanan lawan, namun kedisiplinan barisan belakang Super Elang Jawa membuat babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Memasuki paruh kedua, intensitas serangan Dewa United akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-49.

Berawal dari skema serangan cepat, Taisei Marukawa berhasil membobol gawang PSS Sleman sekaligus mengubah skor menjadi 1-0.