JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSIM Cuma Raih 1 Poin, Para Pemain Libur, Evaluasi Mutlak Dilakukan

PSIM Cuma Raih 1 Poin, Para Pemain Libur, Evaluasi Mutlak Dilakukan

Senin, 21 September 2026 – 15:46 WIB
PSIM Cuma Raih 1 Poin, Para Pemain Libur, Evaluasi Mutlak Dilakukan - JPNN.com Jogja
Manajer PSIM Jogja Iksan Mahar saat diwawancarai di Wisma PSSI, Selasa (21/7). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta meliburkan skuadnya hingga 26 September 2026. Momen jeda internasional ini dipakai untuk memulihkan kondisi pemain pascahasil buruk yang didapat pada awal kompetisi Super League 2026/2027.

Setelah itu, para pemain akan kembali berlatih untuk mempersiapkan diri menjamu Persija Jakarta pada 10 Oktober 2026.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan masa libur bisa dimanfaatkan pemain untuk bertemu keluarga.

Baca Juga:

“Kami ingin para pemain memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin untuk pulang, bertemu keluarga, serta orang-orang tersayang agar mereka bisa menyegarkan kembali fisik maupun mental," katanya.

Selain itu, jeda internasional juga akan dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengevaluasi penampilan anak asuh Jean-Paul van Gastel.

Hingga pekan ketiga BRI Super League, PSIM hanya mampu mengantongi satu poin dari hasil imbang melawan Persita Tangerang.

Baca Juga:

Sedang pada dua laga lainnya melawan Persebaya Surabaya dan Madura United, Laskar Mataram tak berhasil mendulang poin.

"Kami hanya mengumpulkan satu poin dari satu hasil seri serta dua kekalahan beruntun sehingga evaluasi menyeluruh dari sisi teknis maupun nonteknis mutlak kami lakukan,” kata Iksan.

PSIM Yogyakarta memanfaatkan jeda internasional untuk meliburkan pemain sembari mengevaluasi penampilan pada awal kompetisi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta manajemen psim evalusi tim super league psim jogja psim hari ini psim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU