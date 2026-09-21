PSIM Cuma Raih 1 Poin, Para Pemain Libur, Evaluasi Mutlak Dilakukan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta meliburkan skuadnya hingga 26 September 2026. Momen jeda internasional ini dipakai untuk memulihkan kondisi pemain pascahasil buruk yang didapat pada awal kompetisi Super League 2026/2027.

Setelah itu, para pemain akan kembali berlatih untuk mempersiapkan diri menjamu Persija Jakarta pada 10 Oktober 2026.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan masa libur bisa dimanfaatkan pemain untuk bertemu keluarga.

“Kami ingin para pemain memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin untuk pulang, bertemu keluarga, serta orang-orang tersayang agar mereka bisa menyegarkan kembali fisik maupun mental," katanya.

Selain itu, jeda internasional juga akan dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengevaluasi penampilan anak asuh Jean-Paul van Gastel.

Hingga pekan ketiga BRI Super League, PSIM hanya mampu mengantongi satu poin dari hasil imbang melawan Persita Tangerang.

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Sedang pada dua laga lainnya melawan Persebaya Surabaya dan Madura United, Laskar Mataram tak berhasil mendulang poin.

"Kami hanya mengumpulkan satu poin dari satu hasil seri serta dua kekalahan beruntun sehingga evaluasi menyeluruh dari sisi teknis maupun nonteknis mutlak kami lakukan,” kata Iksan.