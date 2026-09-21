Dituntut Mundur Oleh Fans PSS Sleman, Pieter Huistra Yakin Kemenangan Akan Tiba

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra merespons dengan tenang gelombang tuntutan mundur dari para pendukung pascakekalahan 1-2 atas Dewa United pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Banten International Stadium, Minggu (20/9).

Meski belum mengemas satu poin pun di awal musim, juru taktik asal Belanda itu optimistis timnya akan segera bangkit.

Kekalahan dari Dewa United menjadi hasil negatif ketiga yang dialami Laskar Sembada secara beruntun.

Situasi tersebut memicu kekecewaan pendukung Super Elang Jawa yang mendesak perombakan di kursi kepelatihan.

Mengenai tekanan dan desakan agar dirinya meletakkan jabatan, Pieter Huistra tidak ambil pusing.

Ia memahami tingginya ekspektasi serta rasa cinta para suporter terhadap klub.

"Di sisi lain, kami memiliki suporter yang sangat luar biasa di Sleman. Mereka sangat penuh semangat dan juga emosional. Setiap kali kami kalah, mereka ikut merasakannya, tetapi mereka juga selalu memberikan dukungan setiap saat," ujar Huistra seusai laga.

Ia meminta para pendukung untuk tetap memberikan kepercayaan kepada tim yang saat ini tengah berproses menghadapi ketatnya persaingan kompetisi.