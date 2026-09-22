Telat Masuk ke Lapangan, PSIM Yogyakarta Didenda Rp 100 Juta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Beban ganda harus ditanggung manajemen PSIM Yogyakrta saat jeda internasional. Selain hasil minor di lapangan, Laskar Mataram kini harus menanggung sanksi finansial yang cukup berat dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI tertanggal 15 September 2026, PSIM Yogyakarta dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 100.000.000.

Sanksi ini diberikan akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan tim saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (13/9).

Dalam keputusan resminya, Komdis PSSI menilai skuad PSIM terlambat memasuki lapangan untuk memulai babak kedua.

Keterlambatan tersebut menyebabkan sepak mula (kick-off) babak kedua terundur selama 110 detik dari jadwal yang ditentukan.

Denda dari Komdis PSSI ini melengkapi hasil negatif yang diraih PSIM pada laga pekan kedua tersebut.

Bertanding di markas Bajol Ijo, anak asuh Jean-Paul van Gastel harus menyerah dengan skor tipis 0-1.

Laga tersebut berjalan ketat dan diwarnai drama kartu merah di awal babak kedua.