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PSIM Benahi Fasilitas di SSA, Saluran Air Sedang Diperbaiki

Rabu, 23 September 2026 – 11:00 WIB
PSIM Benahi Fasilitas di SSA, Saluran Air Sedang Diperbaiki - JPNN.com Jogja
Stadion Sultan Agung Bantul tempat pertandingan home PSIM. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Panitia pelaksana (panpel) PSIM Yogyakarta membenahi fasilitas pendukung di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul.

Perbaikan dilakukan panpel terkait kendala pasokan air bersih di area kamar mandi tribun terbuka.

Langkah ini dilakukan panpel PSIM untuk sebagai respons terhadap aspirasi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi suporter yang datang ke stadion.

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“Langkah perbaikan ini adalah wujud komitmen kami dalam merespons aspirasi teman-teman Brajamusti, The Maident, dan seluruh pendukung PSIM terkait ketersediaan air di kamar mandi,” katanya.

Menurutnya, proses perbaikan sedang berlangsung dan progresnya akan disampaikan kepada publik.

“Saat ini perbaikan saluran air sedang dalam proses secara menyeluruh, mulai dari gate 1 hingga gate 14 di tribun terbuka,” ujarnya.

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Pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya maksimal untuk meningkatkan kenyamanan setiap pencinta PSIM yang hadir di stadion.

Selain itu, panpel juga mengupayakan perawatan single seat dan peningkatan kebersihan tribun untk kenyamanan suporter nantinya. (mcr25/jpnn)

Panpel PSIM Yogyakarta secara bertahap akan memperbaiki fasilitas di Stadion Sultan Agung. Salah satu yang paling penting adalah ketersediaan pasokan air.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   PSIM Yogyakarta stadion sultan agung panpel psim fasilitas ssa bantul psim jogja psim hari ini

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