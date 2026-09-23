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Jay Idzes Absen, Kevin Diks Jadi Kapten Timnas Indonesia

Rabu, 23 September 2026 – 14:16 WIB
Jay Idzes Absen, Kevin Diks Jadi Kapten Timnas Indonesia - JPNN.com Jogja
Pemain Borussia Moenchengladbach Kevin Diks resmi ditunjuk memimpin skuad Garuda menggantikan Jay Idzes. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Ban kapten Tim Nasional Indonesia berpindah lengan jelang bergulirnya ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Bek Borussia Moenchengladbach Kevin Diks resmi ditunjuk memimpin skuad Garuda menggantikan Jay Idzes yang terpaksa absen akibat cedera paha.

Kepastian absennya Idzes dikonfirmasi langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram resminya.

Bek tengah Sassuolo itu mengalami cedera paha kiri saat membela klubnya menghadapi Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027, Senin (14/9) dini hari WIB.

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Dalam laga yang dimenangi Sassuolo dengan skor 3-2 itu, Idzes ditarik keluar pada menit ke-80 dan digantikan oleh Duje ?aleta-Car.

Proses pemulihan pemain berusia 26 tahun tersebut diperkirakan memakan waktu hingga enam sampai delapan pekan.

"Saya terpukul harus absen dalam waktu yang lama karena saya selalu ingin memperkuat timnas. Sulit rasanya tidak dapat berada di tim," ungkap Idzes.

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"Saya akan melakukan apa pun agar dapat kembali kuat dan siap secepatnya,” imbuhnya.

Absennya Idzes menjadi pukulan tersendiri bagi lini pertahanan Indonesia, mengingat sang kapten utama juga sempat absen pada dua laga persahabatan FIFA Match Day melawan Oman dan Mozambik pertengahan Juni lalu.

Kevin Diks akan menggantikan Jay Idzes untuk memimpin Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.
Sumber Antara
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TAGS   Timnas Indonesia kevin diks fifa asean cup 2026 jay idzes kapten timnas indonesia

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