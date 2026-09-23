Gelandang Asing PSIM Harus Absen Saat Menghadapi Persija Jakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta dipastikan tidak akan diperkuat pemain asingnya Adrian Cyprian Purzycki saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-4 Super League 10 Oktober mendatang.

Pasalnya, gelandang asal Polandia itu mendapat sanksi tambahan buntut kartu merah langsung yang diterimanya dalam pertandingan lawan Persebaya Surabaya.

Dalam Surat Keputusan Nomor 012/SL/SK/KD-PSSI/IX/2026 yang diterbitkan pada 15 September 2026, Purzycki dijatuhi tambahan sanksi berupa larangan bermain satu pertandingan serta denda sebesar Rp 10 juta.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan klub menghormati putusan yang dikeluarkan oleh federasi.

"Kalau mendapat kartu merah langsung memang harus absen satu laga. Namun, Purzycki mendapatkan sanksi tambahan larangan bermain pada satu pertandingan dari Komite Disiplin," katanya.

Sang pemain baru bisa tampil saat menghadapi PSM Makassar pada 16 Oktober 2026.

“Tentu ini sebuah kerugian bagi tim karena memang Purzycki merupakan salah satu pemain andalan. Dia juga yang mencetak gol pertama bagi PSIM,” ujar Iksan.

Kendati demikian, tim pelatih tetap yakin dengan kedalaman skuadnya meski harus ditinggal pemain yang absen. (mcr25/jpnn)