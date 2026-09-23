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Pelatih yang Menundukkan PSIM dan PSS Sleman Dinobatkan Coach Of The Week

Rabu, 23 September 2026 – 19:00 WIB
Pelatih yang Menundukkan PSIM dan PSS Sleman Dinobatkan Coach Of The Week - JPNN.com Jogja
Pelatih Madura United Jose Gomes. Foto: Dok Madura United

jogja.jpnn.com, MADURA - Pelatih Madura United FC Jose Gomes resmi dinobatkan sebagai Coach of the Week pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.

Juru taktik asal Portugal itu mendapat apresiasi tinggi setelah sukses mengantarkan Laskar Sape Kerrab mengamankan kemenangan penting 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat malam (18/9).

Hasil manis atas PSIM Yogyakarta bukan sekadar melengkapi hattrick kemenangan Madura United di awal musim, melainkan juga berhasil memutus rekor buruk saat bertemu Laskar Mataram.

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Pada musim 2025/2026 lalu, Lulinha dan kawan-kawan selalu menelan kekalahan dari PSIM dengan skor 1-2 dan 0-3.

Keberhasilan Gomes membawa timnya membendung PSIM melengkapi catatan impresif pekan sebelumnya.

Pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027 Jose Gomes juga sukses mengantarkan Madura United menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9).

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Meski bangga atas penghargaan individu yang diraihnya, pelatih berkebangsaan Portugal ini enggan jemawa.

Gomes menegaskan bahwa gelar Coach of the Week merupakan buah dari kerja keras seluruh komponen klub.

Pelatih Madura United Jose Gomes dinobatkan sebagai coach of the week setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta.
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TAGS   Madura United jose gomes psim vs madura united PSS Sleman vs Madura United coach of the week super league 2026/2027

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