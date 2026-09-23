Pelatih yang Menundukkan PSIM dan PSS Sleman Dinobatkan Coach Of The Week

jogja.jpnn.com, MADURA - Pelatih Madura United FC Jose Gomes resmi dinobatkan sebagai Coach of the Week pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.

Juru taktik asal Portugal itu mendapat apresiasi tinggi setelah sukses mengantarkan Laskar Sape Kerrab mengamankan kemenangan penting 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat malam (18/9).

Hasil manis atas PSIM Yogyakarta bukan sekadar melengkapi hattrick kemenangan Madura United di awal musim, melainkan juga berhasil memutus rekor buruk saat bertemu Laskar Mataram.

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Pada musim 2025/2026 lalu, Lulinha dan kawan-kawan selalu menelan kekalahan dari PSIM dengan skor 1-2 dan 0-3.

Keberhasilan Gomes membawa timnya membendung PSIM melengkapi catatan impresif pekan sebelumnya.

Pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027 Jose Gomes juga sukses mengantarkan Madura United menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9).

Meski bangga atas penghargaan individu yang diraihnya, pelatih berkebangsaan Portugal ini enggan jemawa.

Gomes menegaskan bahwa gelar Coach of the Week merupakan buah dari kerja keras seluruh komponen klub.