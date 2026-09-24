Salah Satu Kandidat Juara FIFA ASEAN Cup 2026 Sudah Mendarat di Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Salah satu calon kuat juara FIFA ASEAN Cup 2026 Timnas Vietnam resmi mendarat di Indonesia pada Rabu (23/9). Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rombongan The Golden Star Warriors memancarkan antusiasme tinggi untuk menaklukkan turnamen berlisensi resmi FIFA tersebut.

Bek kiri Vietnam Jason Quang-Vinh Pendant menegaskan bahwa seluruh skuad berada dalam motivasi puncak seusai tiba di Indonesia.

“Ini turnamen baru yang pertama. Kami sangat bersemangat untuk bermain di turnamen baru ini. Turnamen ini diselenggarakan oleh FIFA. Jadi, saya berharap semuanya berjalan baik dan mendapat banyak dukungan dari para penggemar di semua negara,” ujar Jason saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta.

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Tak berselang lama setelah menyelesaikan urusan kedatangan di bandara, armada Vietnam langsung bertolak menuju Bandung menggunakan bus tim.

Kota Kembang dipastikan menjadi markas utama mereka selama melakoni laga-laga sengit di Grup B Division 1.

Stadion Si Jalak Harupat akan menjadi saksi perjuangan Vietnam di fase grup.

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Vietnam bakal mengawali kiprahnya dengan menghadapi Filipina pada 26 September 2026.

Tiga hari berselang, duel panas tersaji saat mereka berjumpa Thailand pada 29 September, sebelum akhirnya ditutup dengan laga melawan Pakistan pada 2 Oktober 2026.