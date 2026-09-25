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Tak Ada 3 Penggawa Persib di Timnas, John Herdman Ungkap Alasannya

Jumat, 25 September 2026 – 00:36 WIB
Tak Ada 3 Penggawa Persib di Timnas, John Herdman Ungkap Alasannya - JPNN.com Jogja
Pemain Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan alasan mendasar di balik keputusannya tidak memanggil tiga pemain Persib Bandung Marc Klok, Eliano Reijnders, dan Beckham Putra ke dalam skuad Garuda untuk mengarungi ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

"Semuanya kembali kepada profil pemain," ujar Herdman dalam konferensi pers jelang laga perdana melawan Singapura di Jakarta, Kamis (24/9).

Juru taktik asal Inggris itu menjelaskan bahwa pemilihan 23 pemain yang masuk ke dalam tim didasarkan pada kebutuhan taktis spesifik di setiap posisi.

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Menurutnya, kesesuaian profil pemain sangat krusial agar Timnas Indonesia dapat menerapkan identitas permainan yang dirancang untuk meraih hasil maksimal.

Herdman mengakui bahwa menyaring dan menetapkan daftar pemain akhir bukanlah tugas yang mudah.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pencoretan ketiga nama tersebut murni pertimbangan teknis dan sama sekali tidak berkaitan dengan komitmen atau sikap para pemain.

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"Ini lebih kepada performa atau apakah kami membutuhkan profil yang berbeda untuk turnamen ini berdasarkan kombinasi pemain yang tersedia," tegasnya, sembari menekankan bahwa faktor kecocokan taktik menjadi prioritas utama ketimbang masalah loyalitas.

Meski Klok, Eliano, dan Beckham absen, Persib Bandung tetap menyumbangkan keterwakilannya di skuad Garuda.

Pelatih Timnas Indonesia tidak memanggil tiga pemain penting di Persib Bandung. Ini alasannya.
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TAGS   Timnas Indonesia fifa asean cup 2026 john Herdman beckham putra Persib Bandung

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