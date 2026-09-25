Timnas Indonesia Peringkat Kedua Grup A Seusai Mengalahkan Singapura

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Tim Nasional Indonesia membuka langkah di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil positif seusai menaklukkan Singapura 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9) malam. Dua gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny.

Meski meraup tiga poin penuh, Indonesia harus puas menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. Pada pertandingan sebelumnya yang digelar di stadion yang sama, Malaysia sukses melibas Bangladesh dengan skor 3-0.

Pelatih Indonesia John Herdman menurunkan skema 5-4-1 pada laga pembuka FIFA ASEAN Cup 2026. Laga ini juga menjadi momen bersejarah bagi penyerang sayap Luke Vickery yang tampil sebagai starter mengenakan nomor punggung 8 di lini tengah.

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Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama. Laga baru berjalan 12 menit, kombinasi lini serang Garuda membuahkan hasil.

Menerima umpan silang dari Luke Vickery di sisi kanan, Ragnar Oratmangoen sukses menggetarkan jala gawang Izwan Mahbud untuk membawa Indonesia unggul 1-0.

Tim Garuda terus mengurung pertahanan Singapura. Pada menit ke-19, eksekusi sepak pojok Kevin Diks disambut sundulan Ole Romeny, tetapi bola masih melambung di atas mistar.

Ragnar Oratmangoen sempat mendapat peluang emas pada menit ke-44 saat berhadapan langsung dengan kiper Singapura, tetapi sepakannya belum menemui sasaran.

Menjelang turun minum, tepatnya pada menit 45+3, Ole Romeny nyaris memperlebar keunggulan lewat skema serangan balik cepat. Akat tetapi, tembakan pemain Fortuna Sittard tersebut membentur tiang kiri gawang.