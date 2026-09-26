Soal Rivalitas Indonesia Vs Malaysia, Begini Kata John Herdman

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Menjelang laga sarat gengsi antara Timnas Indonesia melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman menyatakan kesiapannya. Pertandingan klasik ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Senin (28/9/2026).

Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang sama-sama mengawali turnamen dengan catatan positif. Tim Garuda sebelumnya sukses menundukkan Singapura 2-0, sementara Harimau Malaya tampil beringas dengan melumat Bangladesh 3-0.

Hasil itu membuat kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, tetapi Harimau Malaya unggul produktivitas gol sehingga berhak berada di pucuk klasemen sementara.

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Herdman mengaku sudah merasakan tekanan dan ekspektasi besar dari para pendukung Timnas Indonesia bahkan dalam aktivitas sehari-harinya.

"Setiap hari saat sarapan, orang yang sama mengatakan kepada saya, ‘Malaysia, Malaysia, kamu harus menang'," ujar Herdman dalam sesi jumpa pers di SUGBK seusai laga melawan Singapura.

Pelatih berusia 51 tahun itu tidak asing dengan atmosfer pertandingan yang kental dengan rivalitas.

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Ia menyamakan tensi laga Indonesia kontra Malaysia dengan derbi-derbi panas yang pernah ia alami dalam kariernya.

"Sebagai orang yang berasal dari Newcastle, kami memiliki derbi besar dengan Sunderland (Derbi Tyne-Wear). Saya memahami dari banyak orang di hotel tempat saya tinggal betapa pentingnya pertandingan ini," tuturnya.