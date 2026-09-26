Abaikan Libur Panjang, PSS Sleman Langsung Latihan untuk Membenahi Performa

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Hasil minor yang diraih oleh PSS Sleman pada tiga laga pembukan Super League 2026/2027 membuat tim pelatih mengabaikan libur panjang bagi para pemain.

Kompetisi domestik saat ini sedang libur karena jeda pertandingan internasional selama 16 hari.

Alih-alih meliburkan pemain, pelatih kepala PSS Pieter Huistra langsung tancap gas memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk membenahi performa Cleberson dan kawan-kawan.

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Saat sebagian besar tim lain meliburkan pemainnya hingga sepekan, skuad berjuluk Super Elang Jawa itu memilih langsung kembali ke lapangan hijau.

Para pemain hanya diberi waktu istirahat singkat dua hari sebelum kembali digembleng dalam sesi latihan.

"Mereka tampak tidak terpengaruh. Kami sudah mulai berlatih lebih awal. Sebagian besar tim memiliki waktu libur selama satu pekan, sementara kami memilih hanya dua hari. Jadi, kami sudah kembali berlatih sejak kemarin dan hari ini," ujar Pieter Huistra di Lapangan Pakembinangun Sleman, Jumat sore (25/9).

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Menurut Pieter, jeda tiga pekan ini menjadi momentum krusial untuk mendongkrak kondisi fisik pemain sekaligus memperkuat pemahaman taktikal.

Periode ini juga dimanfaatkan untuk mematangkan kesiapan fisik para penggawa anyar yang sebelumnya hanya menjalani masa pramusim dalam waktu singkat.