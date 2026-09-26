Meski Masih Nol Poin, Pieter Huistra Percaya pada Kualitas PSS Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Awal musim BRI Super League 2026/2027 berjalan cukup terjal bagi PSS Sleman. Dari tiga laga perdana, skuad berjuluk Super Elang Jawa itu belum mampu mendulang poin seusai takluk dari Bali United, Madura United, dan Dewa United.

Kendati demikian, hasil minor tersebut sama sekali tidak meruntuhkan mentalitas tim.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra justru menunjukkan optimisme tinggi terhadap kualitas yang dimiliki oleh Cleberson dan rekan-rekan setimnya.

"Kepercayaan diri kami tetap tinggi. Kami tahu tim ini memiliki kualitas. Kami juga sudah menghadapi tiga tim yang kuat. Dua pertandingan di antaranya berlangsung tandang. Jadi, secara permainan kami sebenarnya tidak tampil terlalu buruk," ungkap Pieter pada Jumat sore (25/9).

Alih-alih meratapi hasil awal, tim pelatih langsung mengambil langkah taktis. Memanfaatkan jeda FIFA Matchday selama tiga pekan, PSS langsung mengalihkan fokus pada peningkatan kebugaran fisik serta pemahaman taktik.

Bahkan, saat mayoritas tim lain meliburkan pemain hingga sepekan, skuad Super Elja hanya mengambil jatah libur dua hari sebelum kembali digembleng di Lapangan Pakembinangun.

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Pieter menilai tiga pertandingan awal yang mempertemukan timnya dengan lawan-lawan tangguh di papan atas harus dilihat sebagai bagian dari proses adaptasi.

Periode jeda internasional ini menjadi ruang krusial untuk mematangkan kesiapan para pemain yang sebelumnya bergabung dalam pramusim yang relatif singkat.