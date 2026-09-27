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PSS Sleman Dihantam Tren Negatif, Suporter Diminta Sabar

Minggu, 27 September 2026 – 17:11 WIB
PSS Sleman Dihantam Tren Negatif, Suporter Diminta Sabar - JPNN.com Jogja
Suporter PSS Sleman saat mendukung tim kesayangan mereka di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Foto: IG / @PSSSLEMAN

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Awal kompetisi BRI Super League 2026/2027 tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh PSS Sleman.

Dari tiga pertandingan perdana yang dilakoni, skuad berjuluk Super Elang Jawa itu belum mampu mendulang satu pun poin setelah takluk di tangan Bali United, Madura United, dan Dewa United.

Meski berada dalam situasi yang cukup menantang, pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa komunikasi internal dengan manajemen tetap berjalan harmonis dan transparan.

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Evaluasi menyeluruh terus dilakukan di tengah periode jeda kompetisi.

“Ketika kami memenangkan tiga pertandingan, saya berbicara dengan manajemen. Ketika kami kalah dalam tiga pertandingan, saya juga berbicara dengan manajemen. Saya menjelaskan apa yang sedang kami lakukan, apa target kami, dan bagaimana kami ingin mencapainya,” ujar Pieter Huistra, Sabtu pagi (26/09).

Di balik hasil minor pada awal musim ini, juru taktik asal Belanda itu dengan terbuka memahami kekecewaan yang dirasakan oleh para pendukung setia Super Elang Jawa.

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Menurutnya, suporter memiliki hak sepenuhnya untuk merasa kecewa atas rentetan hasil negatif tersebut.

Kendati demikian, Pieter menyampaikan pesan dan permintaan khusus kepada suporter agar tetap menjaga sikap suportif terhadap skuad di lapangan.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra meminta para fans bersabar untuk menanti hasil baik. Suporter diharapkan tetap menghormati pemain.
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