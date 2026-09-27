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Pieter Huistra Sebut PSS Sleman Bermain Cukup Baik, tetapi Kurang Beruntung

Minggu, 27 September 2026 – 17:23 WIB
Pieter Huistra Sebut PSS Sleman Bermain Cukup Baik, tetapi Kurang Beruntung - JPNN.com Jogja
Pemain PSS Sleman seusai ditundukkan Madura United. Foto: @psssleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Hasil minor yang didapat PSS Sleman pada awal musim BRI Super League 2026/2027 mendapat kritik dari suporter.

Dari tiga laga perdana, Super Elang Jawa berturut-turut takluk tipis dari Bali United (1-2), Madura United (1-3), dan Dewa United (1-2).

Kendati belum mampu mendulang satu pun poin di tangga klasemen sementara, pelatih kepala Pieter Huistra melihat situasi tim secara lebih objektif.

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Juru taktik asal Belanda itu menilai penampilan anak asuhnya sebenarnya tidaklah seburuk hasil akhir yang tertera di papan skor.

Menurut Pieter, dalam beberapa pertandingan tandang yang telah dilalui, skuadnya tetap mampu memberikan perlawanan sengit dan menampilkan permainan yang cukup baik.

Ia menyebut faktor kurang beruntung turut memengaruhi hasil akhir di lapangan.

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“Kami sebenarnya tidak bermain seburuk itu. Saya pikir, dalam banyak pertandingan, terutama pertandingan tandang, kami sudah bermain cukup baik. Kami hanya kurang beruntung,” ungkap Pieter.

Pengamatan tersebut ternyata juga diakui oleh kubu lawan. Pieter mengungkapkan bahwa beberapa pelatih dari tim yang pernah menghadapi PSS menyampaikan apresiasi dan mengakui bahwa Super Elang Jawa merupakan lawan yang tidak mudah ditaklukkan, terlepas dari keunggulan skor akhir mereka.

PSS Sleman mendapat hasil buruk dalam tiga laga pembuka Super League. Namun, Pieter Huistra menilai anak asuhnya tidak tampil terlalu buruk.
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TAGS   PSS Sleman pieter huistra pss sleman hari ini super league 2026/2027 penampilan pss sleman

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