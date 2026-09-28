Pemain PSIM Yogyakarta Kembali Berkumpul, Jadwal Selanjutnya vs Persija Jakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali berkumpul setelah sempat diliburkan. Tim menjalani latihan di lapangan Yogyakarta Independent School (YIS) pada Minggu (27/9).

Setelah laga menghadapi Madura United FC, Ze Valente dkk rehat dari aktivitas sepak bola hingga 26 September kemarin.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan timnya menjalani latihan dengan intensitas sedang untuk mengembalikan sentuhan pemain.

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“Kami tahu, setelah libur panjang para pemain relaksasi, terutama menjauhkan diri sejenak dari sepak bola,” kata Iksan.

Latihan awal ini lebih difokuskan untuk mempersiapkan kembali level fitness terbaik anak asuh Jean-Paul Van Gastel.

“Intensitasnya memang belum setinggi sebelumnya. Jadi, memang ini masih proses awal untuk kembali persiapkan para pemain ke level fitness terbaik mereka,” ujarnya.

Tim kebanggaan masyarakat Kota Yogyakarta ini memang tidak bisa berlena terlalu lama. Pasalnya, di laga berikutnya mereka akan menghadapi Persija Jakarta.

Terlebih lagi, PSIM hingga pekan ketiga belum meraih kemenangan di kompetisi Super League. (mcr25/jpnn)