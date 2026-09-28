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JPNN.com Jogja Olahraga Menjelang Lawan Malaysia Skuad Timnas Indonesia Belum Berada di Titik Terbaik

Menjelang Lawan Malaysia Skuad Timnas Indonesia Belum Berada di Titik Terbaik

Senin, 28 September 2026 – 13:06 WIB
Menjelang Lawan Malaysia Skuad Timnas Indonesia Belum Berada di Titik Terbaik - JPNN.com Jogja
Skuad Timnas Indonesia. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa skuad Garuda saat ini masih dalam proses pembentukan dan belum menampilkan komposisi terbaiknya secara penuh.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang laga penting menghadapi Malaysia dalam ajang FIFA ASEAN Cup.

"Kami berada dalam proses yang berkelanjutan. Kami bahkan belum menurunkan tim terbaik Indonesia secara penuh di lapangan," ujar Herdman dalam sesi latihan di Stadion PTIK, Jakarta, Minggu (27/9).

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Pelatih asal Inggris itu menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah terbatasnya waktu kerja sama antara dia dan para pemain.

Ia mencontohkan beberapa pemain kunci yang baru bergabung dalam durasi singkat, seperti Dean James yang baru menjalani satu pertandingan dan tiga sesi latihan, serta Jay Idzes yang baru tampil dalam dua pertandingan.

Selain itu, sejumlah nama penting juga belum sempat diturunkan ke lapangan.

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"Kami belum melihat Miliano Jonathans, kami juga belum menampilkan Marselino (Ferdinan)," ungkap Herdman.

Meski demikian, Herdman optimistis timnya terus berkembang setiap kali berkumpul dalam pemusatan latihan.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan dia belum meracik skuad dengan komposisi terbaik.
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TAGS   Timnas Indonesia fifa asean cup skuad timnas indonesia john Herdman

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