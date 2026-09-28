Teror Suporter Garuda Siap Sambut Duel Klasik Indonesia Vs Malaysia

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta dipastikan bakal membara malam ini. Laga sarat gengsi antara Timnas Indonesia melawan Malaysia pada pertandingan kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB, berpotensi dihadiri penonton dalam kapasitas penuh.

Berdasarkan keterangan resmi PSSI hingga pukul 12.00 WIB siang ini, tiket pertandingan dilaporkan telah terjual sebanyak 56.000 lembar.

Angka tersebut diprediksi masih akan terus merangkak naik seiring gelombang suporter Garuda yang terus berdatangan memadati kawasan Senayan demi memberikan dukungan maksimal bagi skuad asuhan John Herdman.

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Pertemuan dua negara bertetangga ini tidak hanya sarat akan gengsi sejarah, tetapi juga krusial dalam perebutan tiket menuju babak final.

Seperti diketahui, hanya juara grup yang berhak melaju secara otomatis ke partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026.

Kedua kesebelasan sama-sama mengantongi modal positif dengan raihan tiga poin dari laga perdana.

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Malaysia saat ini bertengger di puncak klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol usai membungkam Bangladesh 3-0, sementara Indonesia menguntit di posisi kedua usai menaklukkan Singapura dengan skor 2-0.

Panasnya atmosfer pertandingan ini turut diakui oleh penyerang Timnas Malaysia Bergson yang sebelumnya menggambarkan duel serumpun ini memiliki intensitas tinggi layaknya laga klasik antara Brasil melawan Argentina.