Malaysia Bangga Mampu Menahan Imbang Timnas Indonesia

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Malaysia harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol (0-0) melawan sepuluh pemain Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin malam (28/9).

Meski gagal memetik poin penuh dan unggul jumlah pemain setelah gelandang Indonesia Thom Hay ekspatriat dikartu merah pada menit ke-37, jajaran pelatih dan pemain Harimau Malaya tetap menunjukkan rasa bangga atas hasil tersebut.

Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Hoe memuji kedisiplinan dan organisasi pertahanan Indonesia yang sangat rapat di babak kedua sehingga sulit ditembus oleh anak asuhannya.

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"Di babak kedua, disiplin dan organisasi pertahanan mereka sangat baik, sangat sulit bagi kami untuk menembus," ujar Tan Cheng Hoe dalam konferensi pers pascapertandingan.

Cheng Hoe mengaku puas dengan performa timnya yang menunjukkan semangat juang dan karakter kuat menghadapi pemain-pemain Indonesia yang kualitasnya terbilang tangguh dan mayoritas berkarier di Eropa.

Menurutnya, hasil imbang di kandang lawan ini menjadi modal berharga dan penambah kepercayaan diri bagi timnya untuk menghadapi laga pamungkas fase grup melawan Singapura.

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Senada dengan sang pelatih, bek andalan Malaysia Dion Cools turut mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjuangan rekan-rekan setimnya.

Pemain Cerezo Osaka itu menilai satu poin di SUGBK sangat krusial dalam menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.