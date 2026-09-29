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Timnas Indonesia Petik Pelajaran Berharga pada Laga Melawan Malaysia

Selasa, 29 September 2026 – 14:11 WIB
Timnas Indonesia Petik Pelajaran Berharga pada Laga Melawan Malaysia - JPNN.com Jogja
Momen Tom Haye diganjar kartu merah saat melawan Malaysia. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia harus puas berbagi poin saat melawan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Senin malam (28/9).

Pertandingan dua negara serumpun yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta itu berakhir dengan skor imbang 0-0.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku mendapat pelajaran berharga pada laga kemarin, terutama karena ada isiden kartu merah yang diterima oleh Thom Haye.

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Dalam pertandingan tersebut, Indonesia harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-37 setelah Thom Haye diganjar kartu merah oleh wasit asal Korea Selatan, Ko Hyung-jin.

Keadaan ini memaksa skuad Garuda untuk bertahan dari gempuran bertubi-tubi Malaysia sepanjang babak kedua.

Meski berada di bawah tekanan besar, disiplin lini pertahanan Indonesia mampu menjaga gawang tetap bersih hingga peluit panjang berbunyi.

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Selepas pertandingan, John Herdman mengungkapkan pandangannya mengenai insiden tersebut dalam sesi konferensi pers.

"Kartu merah itu, bagi kami, memberikan kesempatan kepada para pemain untuk membangun persaudaraan, belajar bagaimana berjuang bersama dalam sebuah momen untuk negara mereka," ujar pelatih asal Inggris tersebut.

Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia. Coach Herdman mengaku dapat pelajaran berharga.
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TAGS   Timnas Indonesia fifa asean cup 2026 fifa asean cup timnas indonesia vs malaysia john Herdman

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