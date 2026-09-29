Waktu Tanding PSIM Yogyakarta Vs Persija Berubah, Ini Alasannya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pertandingan PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League mengalami perubahan waktu sepak mula.

Jadwal kick off laga tersebut dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB dari rencana awal pukul 19.00 WIB.

Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul pada 10 Oktober mendatang.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) PSIM Yogyakarta Ermantino Handokomulyo mengatakan perubahan waktu kick off menjadi kesepakatan bersama pihak terkait.

“Panpel PSIM Yogyakarta bersama Kepolisian dan operator liga telah sepakat untuk menyesuaikan jadwal kick off laga kandang melawan Persija Jakarta pada 10 Oktober 2026, dari semula pukul 19.00 WIB menjadi 15.30 WIB," katanya.

Perubahan ini telah disahkan lewat dokumen Circular Penyesuaian Jadwal Kompetisi BRI Super League 2026/2027 bernomor 1048/LI-KOM/IX/2026 tertanggal 26 September 2026.

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Langkah memajukan jam tanding tersebut mempertimbangkan secara matang aspek mitigasi risiko secara terukur selama laga berjalan.

"Kami bersyukur dan mengapresiasi pihak Kepolisian, khususnya Polres Bantul dan Polda DIY serta Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dispora Kabupaten Bantul atas sinergi yang terbangun dengan sangat baik sehingga laga besar ini tetap bisa dinikmati oleh para suporter dan masyarakat Kota Yogyakarta,” ujarnya.