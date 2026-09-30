Besok Timnas Indonesia Melawan Bangladesh, Coach Herdman Ungkap Kondisi Pemain

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi fokus penuh menjelang pertandingan krusial melawan Bangladesh pada laga ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Duel penentuan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB.

"Mereka (para pemain) sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang sudah mereka katakan sebelumnya, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini," ujar John Herdman seusai sesi latihan resmi di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu malam (30/9).

Baca Juga: Benteng Terakhir Timnas Indonesia Ungkap Betapa Pentingnya Kehadiran Suporter di GBK

Pelatih asal Inggris itu mengungkapkan bahwa skuad Garuda menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk kembali berlatih, menyusul hasil imbang tanpa gol kontra Malaysia pada pertandingan kedua sebelumnya.

Menghadapi jadwal padat dengan jarak antarpertandingan yang ketat, Herdman menyebutkan bahwa Ole Romeny dan kawan-kawan telah menjalani proses pemulihan dengan baik.

Meski sejumlah pemain tidak berstatus sebagai pemain inti reguler di klub masing-masing dan harus mengelola menit bermain yang tinggi bersama Timnas, kondisi fisik skuad tetap terjaga.

Baca Juga: Timnas Indonesia Petik Pelajaran Berharga pada Laga Melawan Malaysia

"Mereka terlihat sangat fokus malam ini. Kami tidak memiliki masalah dengan cedera atau keluhan mengenai alasan pemain tidak bisa berlatih. Jadi, sesi malam ini sangat solid," tegasnya.

Herdman juga mengapresiasi profesionalisme para pemainnya, di mana tidak ada satupun penggawa Garuda yang meminta diistirahatkan atau mengeluhkan kelelahan fisik meski baru saja menempuh perjalanan jauh dan menjalani laga beruntun.