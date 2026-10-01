Rizky Ridho Siap Tampil, Tetap Tenang Bawa Garuda Incar Tiket Final

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Bek andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho memastikan seluruh penggawa skuad Garuda berada dalam kondisi siap siaga dan antusias tinggi untuk melakoni laga penentuan melawan Bangladesh pada matchday ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis (1/10) malam ini, dengan jadwal kick-off pukul 19.30 WIB.

"Teman-teman sangat excited untuk latihan kemarin dan siap untuk pertandingan besok serta memberikan yang terbaik. Insyaallah," ujar Rizky Ridho seusai sesi latihan terakhir di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (30/9).

Duel kontra Bangladesh menjadi laga hidup mati sekaligus kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk mengamankan tiket ke babak final.

Saat ini Garuda menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan perolehan empat poin.

Poin tersebut sama persis dengan Malaysia di puncak klasemen, yang hanya unggul tipis selisih satu gol.

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Di waktu yang bersamaan, Malaysia dijadwalkan menghadapi Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Ridho menegaskan bahwa para pemain sepakat untuk tidak terbebani oleh hasil laga lain dan memilih fokus penuh pada persiapan internal tim demi meraih kemenangan.