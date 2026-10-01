6 Gol Malaysia Tak Mampu Membendung Indonesia ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Tim Nasional Indonesia resmi mengamankan tiket ke partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melalui drama penentuan Grup A yang menegangkan pada Kamis malam (1/10).

Meski Timnas Malaysia sukses membantai Singapura dengan skor telak 6-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, hasil tersebut belum cukup untuk membawa Harimau Malaya melaju ke final.

Pasalnya, pada waktu yang bersamaan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia tampil menggila dengan melibas Bangladesh lewat pesta gol 9-2.

Malaysia tampil menekan sejak menit awal demi menjaga asa lolos. Keunggulan cepat dibuka oleh Bergson melalui titik penalti pada menit kedelapan setelah Fergus Tierney dilanggar di kotak terlarang.

Malaysia memperlebar jarak jelang turun minum lewat aksi Stuart Wilkin (26') yang memanfaatkan umpan Manuel Hidalgo.

Memasuki babak kedua, dominasi Malaysia tidak terbendung. Bergson kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61, disusul gol dari Paulo Josue (76') dan Bashah (85').

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Menjelang akhir laga, Bergson sukses melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak hattrick pada menit ke-90+2, memastikan kemenangan 6-0 untuk Malaysia.

Saat Malaysia menyudahi pesta gol mereka, Indonesia baru ungguk 7-2 atas Bangladesh sehingga belum cukup untuk mengamankan posisi puncak Grup A.